Ашхабадские актеры выступили на международном театральном фестивале в Подмосковье

В Подмосковье, в бывшем имении Антона Павловича Чехова – Мелихове – завершился очередной, двадцать шестой по счету международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Это старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове. В афишу фестиваля в этом году вошло больше 20 спектаклей не только из российских театров, но и представленных театральными коллективами шести стран зарубежья. Впервые участниками стали актеры труппы Государственного русского драматического театра имени А. С. Пушкина из Ашхабада.

Возможности сценических площадок непосредственно в Мелихове уже не успевают за ежегодно растущим количеством участников фестиваля. Ближайшие в подмосковному Чехову города Серпухов и Подольск предоставили «мелиховцам» свои театральные подмостки и тем самым расширили зрительскую географию фестиваля.

Коллег по актерскому цеху из Ашхабада с распростертыми объятиями встретил коллектив Подольского драматического театра. На его сцене и прошел привезенный из Ашхабада фестивальный спектакль «пушкинцев» – постановка по мотивам ранних, но широко известных и весьма популярных водевилей Антона Павловича – «Предложение», «Медведь» и «Юбилей».

Небольшой, но чрезвычайно уютный зал храма Мельпомены в подмосковном Подольске был заполнен до отказа. Администрации пришлось ставить в проходах дополнительные стулья. Зрелище оправдало ожидания зрителей, не оставив никого равнодушным к происходившему на сцене. В оригинальной трактовке прочтения комедийной драматургии ашхабадским артистам удалось не только развлечь публику, но и заставить задуматься над значением писательского таланта Чехова для современной жизни.

Наградой артистам стали бурные аплодисменты благодарной публики и звание лауреатов международного театрального фестиваля «Мелиховская весна – 2026». Приятным сюрпризом для ашхабадцев стал момент, когда после спектакля к ним на сцену поднялся некогда ведущий актер Пушкинского театра, а ныне заслуженный артист Российской Федерации, создатель и руководитель московского молодежного коллектива «Нескучный театр» Вячеслав Ткачук. Встреча стала своеобразным символом передачи творческой эстафеты от представителя старшего актерского поколения «пушкинцев» – младшему.

Исполнительный директор фестиваля Елена Алексеева от имени экспертного совета театральных деятелей выразила горячую благодарность творческому коллективу Государственного русского драматического театра имени А. С. Пушкина, отмечающему в нынешнем году свое столетие, и Министерству культуры Туркменистана за деятельное и плодотворное участие в Мелиховском театральном форуме.

Для артистов ашхабадского театра с вековыми творческими традициями эти дни стали незабываемыми мгновениями прикосновения к наследию великой русской культуры. Окунуться в бурный водоворот фестивальных событий, познакомиться с творчеством коллег из разных театров и стран, а то и просто постоять, задумавшись, на пороге флигеля чеховской усадьбы, где была написана знаменитая на весь мир пьеса «Чайка» – все это дорогого стоит.

Несомненно, что для актерского коллектива из Ашхабада, как и для всех остальных участников фестиваля в Мелихово встречи и события послужат новым весомым стимулом для покорения новых творческих высот.

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