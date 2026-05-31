В Вашингтоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США

В Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркменско-американского сотрудничества по широкому спектру направлений.

Собеседники с удовлетворением отметили активизацию двустороннего политико-дипломатического диалога в последнее время, а также подчеркнули важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В данном контексте стороны подчеркнули значимость расширения взаимовыгодного партнерства, в том числе по вопросам энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов.

Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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