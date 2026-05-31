Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Пакистана провели встречу в Нью-Йорке

На полях открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркменско-пакистанских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Было отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль в укреплении туркменско-пакистанских отношений. Регулярные контакты между лидерами двух стран придают дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и реализации региональных проектов. Дипломаты подчеркнули взаимную нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога и практического взаимодействия по всем направлениям, представляющим общий интерес. Особое внимание было уделено огромному потенциалу двустороннего экономического и инфраструктурного сотрудничества.

Собеседники обсудили вопросы подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям, включая заседание Совместной туркменско-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также инициативы по проведению совместных деловых, культурных и гуманитарных мероприятий.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии туркменско-пакистанского партнёрства и продолжении активного политического диалога на всех уровнях.

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