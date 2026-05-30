Обсуждены перспективы взаимодействия Туркменистана с Программой развития ООН

В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем генерального секретаря ООН, администратором Программы развития ООН Александром де Кроо.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Программой развития ООН, в том числе в рамках новой страновой программы ПРООН для Туркменистана на 2026–2030 годы.

Было отмечено, что новая программа рассматривается в качестве важного инструмента поддержки реализуемых в Туркменистане преобразований, направленных на развитие цифровых решений, обеспечение устойчивого экономического роста, продвижение климатической и экологической повестки, а также развитие социальной сферы.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы социальной инклюзии, поддержки уязвимых групп населения, продвижения гендерного равенства и расширения возможностей молодежи в контексте реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Подчеркивалось, что Туркменистан последовательно интегрирует Цели устойчивого развития в национальные программы и стратегии.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области климата, рационального природопользования и адаптации к изменению климата. В качестве перспективного направления обозначено продвижение инициативы создания Регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии в Ашхабаде. В контексте инициативы Туркменистана о провозглашении 2028 года Годом международного права стороны отметили перспективы взаимодействия по вопросам верховенства права, эффективного государственного управления и институционального развития.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН в целях реализации совместных инициатив и достижения Целей устойчивого развития.

