Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Группы друзей глобального управления в Нью-Йорке

В Нью-Йорке делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел приняла участие во встрече Группы друзей глобального управления на тему «Реформирование и совершенствование глобального управления, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов».

В рамках реализации «Инициативы глобального управления» туркменская сторона обозначила четыре ключевых практических предложения. Первое предложение касается перехода к превентивному управлению: Туркменистан выступил с инициативой создания многосторонней платформы превентивного управления, ориентированной на раннее предупреждение конфликтов и кризисов.

Вторым направлением является укрепление международно-правовой основы: в этой связи Туркменистан активно продвигает в ООН инициативу о провозглашении 2028 года Годом международного права, который призван стать платформой для широкого диалога о роли права в условиях глобальных преобразований.

Третье предложение затрагивает надежность данных и цифровизацию, где отмечена важность использования выверенных данных для принятия управленческих решений, в связи с чем Туркменистан выступает за внедрение универсальных принципов надежности данных и совместных механизмов их верификации.

Четвертым аспектом выделены практическая реализация и инклюзивность, подчеркивающие, что эффективность глобального управления измеряется его способностью решать конкретные проблемы на основе доверия и инклюзивности.

В завершение выступления было отмечено, что превентивное управление, международное право, достоверные данные и практическая реализация инициатив составляют единую систему ответственного международного сотрудничества.

