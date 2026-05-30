Обсуждены ключевые аспекты туркменско-китайского партнерства

В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Было отмечено, что в современных международных условиях особое значение приобретают поддержка многостороннего подхода, соблюдение целей и принципов Устава ООН. Было подчеркнуто, что регулярные контакты на высшем и высоком уровнях являются ключевым фактором динамичного развития двусторонних отношений и укрепления взаимного доверия.

Стороны отметили высокий уровень политического взаимопонимания и доверия, а также поступательное развитие практического взаимодействия по широкому спектру направлений. Особое внимание в ходе переговоров было уделено сотрудничеству в энергетической сфере, прежде всего в газовой отрасли, где обсуждены вопросы дальнейшего продвижения совместных проектов и расширения долгосрочного партнерства. Также были рассмотрены перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инновационно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение встречи была подтверждена взаимная нацеленность на продолжение тесного взаимодействия в целях практической реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

© TURKMENISTAN.RU, 2026