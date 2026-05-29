Министр иностранных дел Туркменистана встретился с заместителем государственного секретаря США

В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития туркменско-американского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления торгово-экономического партнерства и расширения контактов с деловыми кругами США. В данном контексте была отмечена значимость состоявшегося в этом году визита Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США, в ходе которого были проведены встречи с представителями американского бизнеса.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки предстоящего визита делегации Делового совета США–Туркменистан в Туркменистан, а также очередного раунда ежегодных двусторонних консультаций между Министерством иностранных дел Туркменистана и Государственным департаментом США, проведение которых планируется в Ашхабаде.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению регулярного диалога, направленного на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства между Туркменистаном и США.

© TURKMENISTAN.RU, 2026