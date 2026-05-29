Туркменская делегация приняла участие в международном форуме по сохранению водных ресурсов

В столице Таджикистана – Душанбе – состоялась четвертая Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы». В работе форума приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыевым.

Основное внимание в ходе конференции было уделено вопросам продвижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы», а также подготовке к Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. Церемония открытия форума состоялась с участием президента Республики Таджикистан.

Выступая в рамках церемонии открытия, глава туркменской делегации отметил, что Туркменистан рассматривает водные ресурсы в качестве важнейшего фактора устойчивого развития, региональной стабильности и международного сотрудничества, особенно с учетом трансграничного характера водных ресурсов Центральной Азии. Было подчеркнуто, что Туркменистан последовательно выступает за формирование справедливой, устойчивой и научно обоснованной системы управления водными ресурсами на основе норм международного права, с учетом интересов всех государств региона и при активной координирующей роли ООН.

Особое внимание было уделено международным инициативам Туркменистана в водной и экологической сферах. В частности, была отмечена значимость предложения о создании под эгидой ООН Регионального совета по водным вопросам Центральной Азии в качестве эффективного механизма согласования интересов государств региона. Также была подтверждена актуальность инициатив по созданию Регионального центра климатических технологий и Регионального центра по борьбе с опустыниванием в Центральной Азии, призванных содействовать развитию научного взаимодействия, трансферу технологий и укреплению регионального сотрудничества.

В продолжение пленарных и тематических заседаний участники форума обсудили вопросы устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами, обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, а также укрепления международного и регионального сотрудничества в водной сфере.

