Глава туркменского внешнеполитического ведомства встретился государственным министром МИД ФРГ

В Нью-Йорке, на полях открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным министром по делам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии Гюнтером Крихбаумом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы туркмено-германского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки. Была подчеркнута важность поддержания регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран в целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках ООН. В данном контексте туркменская сторона отметила позицию, озвученную в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, подчеркнув значимость дипломатии, превентивных механизмов и доверительного диалога в обеспечении устойчивого мира и развития.

Стороны отметили поступательный характер торгово-экономического сотрудничества, включая развитие долгосрочных и взаимовыгодных связей с немецкими компаниями, а также заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в этом направлении. Значительное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству, включая вопросы образования, развития человеческого капитала и расширения академических и профессиональных обменов.

