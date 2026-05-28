Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился с генсеком ООН

В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Туркменистаном и ООН, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Особое внимание было уделено принятой 20 мая 2026 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития». Туркменская сторона отметила значимость данного документа как подтверждения международного признания политики нейтралитета в качестве эффективного инструмента укрепления доверия и предотвращения конфликтов. Говоря о резолюции, генеральный секретарь отметил, что этот документ весьма актуален, с учетом нынешних реалий и поблагодарил Туркменистан за лидерство в этом процессе.

Отдельным блоком переговоров стало обсуждение инициативы Туркменистана по учреждению Университета мира и нейтралитета. Стороны констатировали, что создание подобного учебного заведения под эгидой ООН станет мощным импульсом для продвижения ценностей постоянного нейтралитета среди молодежи и укрепления глобального диалога на принципах взаимного уважения.

В ходе встречи была подтверждена приверженность Туркменистана дальнейшему продвижению созидательных инициатив главы государства по укреплению международного мира и безопасности. Особое внимание было уделено таким предложениям туркменской стороны, как разработка Стратегии глобальной безопасности, создание Палаты посредничества мира под эгидой ООН и активизация превентивной дипломатии.

Стороны высоко оценили деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках реализации Целей устойчивого развития. В завершение встречи была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Туркменистаном и ООН в интересах мира, устойчивого развития и международного сотрудничества.

