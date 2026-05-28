Министр иностранных дел Туркменистана выступил от имени Группы друзей нейтралитета на дебатах Совбеза ООН

В ходе открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН» министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов выступил с заявлением от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

В выступлении было отмечено, что диалог, дипломатия и международное сотрудничество в настоящее время приобретают особую актуальность. Министр иностранных дел Туркменистана от имени Группы друзей нейтралитета обозначил четыре ключевых направления.

Во-первых, была подтверждена центральная роль ООН и неизменная значимость целей и принципов Устава ООН как основы современных международных отношений. Во-вторых, была отмечена возрастающая роль дипломатии, посредничества и диалога в решении современных международных вопросов. В этой связи группа приветствовала принятие Генеральной Ассамблеей ООН 20 мая 2026 года резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированной Туркменистаном.

В-третьих, была акцентирована тесная взаимосвязь мира, безопасности и устойчивого развития. Отмечалась значимость укрепления региональной и межрегиональной взаимосвязанности, устойчивого транспорта и экономического сотрудничества как факторов стабильности, доверия и устойчивого развития. В-четвертых, подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления эффективности и авторитета ООН, а также усиления роли многосторонней дипломатии.

В завершение выступления туркменский дипломат от имени Группы друзей нейтралитета подтвердил ее приверженность поддержке международных усилий, направленных на укрепление мира, доверия, диалога и конструктивного международного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН.

