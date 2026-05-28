Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в дебатах высокого уровня Совбеза ООН

По приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики, председательствующей в настоящее время в Совете Безопасности ООН, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в открытых дебатах высокого уровня на тему «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН».

Выступая от имени Туркменистана, глава внешнеполитического ведомства отметил, что его страна последовательно реализует внешнеполитический курс, направленный на продвижение мира, доверия и превентивной дипломатии, а также укрепление роли ООН в международных отношениях.

Министр иностранных дел акцентировал внимание на значимости международных инициатив, выдвинутых в свое время Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана и президентом Туркменистана.

В данном контексте подчеркивалось, что Туркменистан совместно с ООН проводит крупные международные мероприятия глобального значения. Одним из них стала третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3), состоявшаяся в августе прошлого года в Туркменистане, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов безопасности, устойчивого транспорта и энергетики, изменения климата и других актуальных направлений.

Отдельное внимание было уделено инициативе «Диалог – гарантия мира», отражающей философию отказа от применения силы в пользу диалога как основы устойчивого и неконфронтационного развития. Подчеркивалось, что Туркменистан продолжает продвигать принципы доверия и взаимопонимания между государствами.

В своем выступлении министр также подчеркнул важность инициативы президента Туркменистана по разработке Глобальной стратегии безопасности и провозглашению 2028 года в рамках ООН Международным годом международного права. Было подтверждено намерение Туркменистана активно участвовать в международных усилиях, направленных на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития на основе принципов и целей Устава ООН.

