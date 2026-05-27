В школах Туркменистана прошли торжества по случаю окончания учебного года

Во всех общеобразовательных средних школах Туркменистана по случаю окончания 2025-2026 учебного года состоялась церемония «Последнего звонка». Государственный гимн, прозвучавший в начале мероприятий, стал ярким олицетворением патриотизма, верности родному народу и высокого духовного подъема молодежи. В продолжение торжеств было зачитано поздравительное обращение президента страны к выпускникам, учителям средних школ и работникам сферы образования Туркменистана.

Наиболее отличившимся в школьные годы учащимся – победителям различных предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов и смотров художественной самодеятельности, а также передовым работникам системы образования – от имени президента Туркменистана были вручены памятные подарки.

В рамках торжеств по случаю «Последнего звонка» для выпускников были организованы экскурсии по достопримечательностям, культурно-развлекательным центрам, музеям и паркам городов Ашхабада и Аркадага, а также всех областей страны. Вечером в музыкально-песенном центре «Ашхабад» состоялось праздничное шоу. Его гостями стали руководители Министерства образования Туркменистана, общественных организаций, высших учебных заведений, выпускники, работники сферы образования. Концерт мастеров искусств также состоялся на площади перед Государственным цирком. Прозвучали песни и были исполнены зажигательные танцевальные номера, посвященные беломраморной столице, стране, народу и незабываемым школьным годам.

