Туркменская делегация приняла участие в международном педагогическом форуме

В Набережночелнинском государственном педагогическом университете (Российская Федерация, Республика Татарстан) состоялся XIV международный открытый педагогический форум «Образование: реалии и перспективы».

Цель форума: взаимодействие ведущих ученых и практиков в области образования по вопросам совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников как основного ресурса повышения качества образования, обобщение инновационного опыта отечественных и зарубежных педагогических коллективов.

В форуме приняли участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования и науки Республики Татарстан, педагогических вузов и колледжей России, сферы науки и образования Туркменистана, Алжира, Беларуси, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Вьетнама, Узбекистана. Туркменистан представила делегация во главе с директором Национального института образования Байрамом Бяшимовым.

Работа форума прошла в шести секциях: «Психолого-педагогические проблемы и перспективы дошкольного и начального образования», «Русский язык и литература в поликультурном пространстве», «Современные подходы и технологии обучения математике, физике и информатике в эпоху цифровизации», «Актуальные проблемы и перспективы развития физического воспитания и безопасности жизнедеятельности», «Обучение иностранному языку в условиях изменяющегося мира», «Современное историческое образование: формирование общероссийской идентичности».

Участие представителей Туркменистана в научном форуме стало важным шагом в развитии и укреплении образовательного сотрудничества между вузами и научными учреждениями Туркменистана и Российской Федерации.

