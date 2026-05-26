В Туркменистане проведены консультации ЮНИСЕФ по оценке системы социальной защиты населения

В Туркменистане проведена серия национальных консультаций для обсуждения результатов оценки системы социальной защиты, проведенной с использованием Основного диагностического инструмента. Консультации проводились ЮНИСЕФ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством финансов и экономики и Государственным комитетом по статистике при стратегическом участии Международной организации труда и Всемирного банка.

Консультации завершились итоговой конференцией, объединив представителей Меджлиса, ключевых государственных учреждений, администраций районов, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Национального центра профсоюзов, Союза женщин, Союза молодежи, организаций лиц с инвалидностью, Национального общества Красного Полумесяца и других организаций гражданского общества.

В ходе консультаций были рассмотрены выводы оценки и обсуждены приоритеты по укреплению социальной защиты с точки зрения всего жизненного цикла начиная с детского возраста —для детей и семей, населения трудоспособного возраста, лиц с инвалидностью и пожилых людей — с целью обеспечения более инклюзивной и адресной поддержки на каждом этапе жизни.

Итоговая конференция также стала площадкой для обсуждения комплексного пакета рекомендаций, направленных на ускорение реформ социальной защиты, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития президента Туркменистана.

