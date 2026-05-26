В Ашхабаде завершился международный форум «Белый город Ашхабад – 2026»

В Ашхабаде завершил работу двухдневный международный форум «Белый город Ашхабад – 2026», прошедший под девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие».

В событии приняли участие представители более 50 государств – члены правительств, руководители международных организаций и дипломатических миссий, представители финансовых институтов, инвестиционных компаний, а также строительных, архитектурных и технологических предприятий.

Программа форума включала официальную церемонию открытия, международную выставку, круглый стол высокого уровня ООН на тему продвижения устойчивых и умных городов, стратегическую пленарную сессию «Ашхабад-2045», а также двусторонние встречи. На сессии «Ашхабад-2045» были обозначены ключевые направления долгосрочного развития столицы как цифровизированного и экологически ориентированного города.

Глава администрации Ашхабада Рахим Гандымов по итогам форума заявил, что мероприятие подтвердило статус площадки для определения перспективных направлений сотрудничества, и выразил признательность всем участникам. По завершении форума его участники выразили намерение продолжить сотрудничество в рамках долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов.

