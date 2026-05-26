26.05.26 07:09

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 26 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 26 сделок на общую сумму свыше 3 миллионов 526 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Турции, Азербайджана, Кыргызстана приобрели пряжу хлопчатобумажную и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили масло базовое (ГК «Туркменнефть»), а также хлопковое масло, муку пшеничную, шелк-сырец на общую сумму 173 миллиона 734 тысячи манатов.

