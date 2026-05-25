В столице Туркменистана проходит выставка «Белый город Ашхабад»

В Ашхабаде, в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана проходит XXV международная многопрофильная выставка «Белый город Ашхабад». Параллельно с выставкой в конференц-зале отеля «Олимпия» развернута дискуссионная площадка экономического форума.

Событие, традиционно приуроченное ко Дню туркменской столицы, посвящено вопросам городского развития, архитектуры, инфраструктуры и инвестиционного сотрудничества. В этом году девиз события – «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие».

На выставке представлена продукция и современные решения более 180 компаний, работающих в сферах промышленности, строительства, энергетики, городского развития, технологий и услуг. Среди участников – ведущие международные компании, заинтересованные в расширении сотрудничества с Туркменистаном и представителями туркменского бизнеса.

Выставка стала важной площадкой для делового общения, поиска новых партнеров, обмена опытом и установления международных контактов. Для туркменских предпринимателей это удачная возможность ознакомиться с передовыми технологиями, найти новых деловых партнёров и обсудить перспективы сотрудничества напрямую с представителями зарубежных компаний.

В рамках выставки также прошли многочисленные деловые встречи, переговоры, презентации и обмен коммерческими предложениями, что создало дополнительные возможности для развития сотрудничества и установления деловых связей.

