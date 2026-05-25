Рустаму Минниханову передали подарок от Гурбангулы Бердымухамедова – двух щенков алабая

Главе Татарстана Рустаму Минниханову передали двух щенков алабая – подарок от Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Уместно вспомнить, что недавно Гурбангулы Бердымухамедов посетил Казань для участия в KazanForum. В рамках визита ему показали, как вырос Акдус – щенок алабая, которого он подарил Рустаму Минниханову в 2021 году. Порадовавшись успехам Акдуса на различных соревнованиях, Национальный лидер туркменского народа принял решение направить в республику еще двух алабаев. Щенки родились в марте. Мальчика зовут Алабай, а девочку – Аладжа. Сертификат на собак Рустаму Минниханову передал вице-президент Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Батыр Реджепов.

Вместе с Рустамом Миннихановым алабаев встретили воспитанники казанского клуба «Юный кинолог». Тренер Федерации спортивно-прикладного собаководства, кинолог Мария Хайруллина рассказала детям про особенность алабаев. «Это замечательная порода. Они величественные, красивые и умные. Очень преданы своей семье, терпеливы к детям. Алабаи – уникальные сторожа, при этом отличаются спокойным, размеренным темпераментом», – сказала она.

Туркменский алабай – национальный символ гордости и достояние Туркменистана. Эта порода считается одной из древнейших в мире. Историкам порода известна более четырех тысяч лет.

