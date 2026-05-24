Президент Туркменистана провел серию встреч с главами правительств стран СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел серию двусторонних встреч с руководителями правительственных делегаций и главой Исполкома СНГ, наметив конкретные контуры торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия на долгосрочную перспективу.

Динамику промышленной кооперации глава государства обсудил на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. В торгово-экономической сфере акцент смещается на запуск обоюдовыгодных совместных проектов. Важной частью белорусского направления остается образование: в вузах Беларуси обучаются тысячи туркменских студентов, и сейчас стороны рассматривают механизмы расширения прямых межвузовских связей, а также активизацию обмена передовыми медицинскими практиками по линии здравоохранения.

Транспортно-логистический потенциал региона стал доминантой на переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость максимального задействования возможностей межправительственной комиссии. Основная ставка здесь делается на совместные проекты в сферах энергетики, транзита и формирования новых транспортных коридоров.

Встреча с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым подтвердила не просто добрососедский, а глубокий братский характер межгосударственных связей. Собеседники высоко оценили координацию усилий на международной арене, включая консультативные встречи глав государств Центральной Азии и платформу «Центральная Азия +».

Вектор евразийской логистики продолжился в беседе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В гуманитарной части диалога глава Туркменистана поблагодарил узбекскую сторону за высокий уровень организации недавних международных конноспортивных соревнований и конкурса «Жемчужина Востока», которые внесли большой вклад в популяризацию ахалтекинской породы скакунов на мировой арене.

Перспективы диверсификации экономического партнерства с Кыргызстаном президент Сердар Бердымухамедов обсудил в ходе беседы с председателем Кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым. В качестве приоритетных и наиболее рентабельных сфер взаимодействия стороны определили электроэнергетику, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство и совместное использование транзитных коридоров.

Схожие приоритеты были обозначены на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Собеседники сошлись во мнении, что Ашхабад и Душанбе готовы к запуску крупных долгосрочных инвестиционных проектов в сфере транспорта и энергетики.

На встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым глава государства подчеркнул, что Туркменистан, будучи ассоциированным членом Содружества, неизменно демонстрирует ответственный подход к своей текущей миссии председателя СНГ в 2026 году. Вся намеченная концепция председательства, включающая проведение десятков крупных отраслевых мероприятий, реализуется строго по графику и на высочайшем организационном уровне.

Сердар Бердымухамедов выразил искреннюю признательность Исполнительному комитету СНГ и лично Сергею Лебедеву за профессиональную координацию совместной работы. Рассматривались вопросы проведения крупнейшего политического события года на пространстве Содружества – заседания Совета глав государств СНГ, которое запланировано на 9 октября 2026 года на каспийском побережье страны. Октябрьский саммит в Авазе призван закрепить достигнутые в Ашхабаде договоренности и придать мощный импульс доверительному партнерству всех стран Содружества.

