Президент Туркменистана дал старт проведению хлебной жатвы – 2026

На заседании Кабинета министров Туркменистана, обращаясь к присутствующим, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году в регионах страны выращен богатый урожай пшеницы.

В данной связи глава государства дал благословение приступить к зерноуборочной страде в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) 3 июня, а в Балканском и Дашогузском велаятах – 10 июня нынешнего года. Президент обратился с просьбой к почетным старейшинам повсеместно дать старт началу косовицы.

Трудолюбивым хлеборобам-дайханам и всем труженикам села президент Туркменистана пожелал больших успехов в работе.

