Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
24.05.26 07:02

Президент Туркменистана дал старт проведению хлебной жатвы – 2026

На заседании Кабинета министров Туркменистана, обращаясь к присутствующим, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году в регионах страны выращен богатый урожай пшеницы.

В данной связи глава государства дал благословение приступить к зерноуборочной страде в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) 3 июня, а в Балканском и Дашогузском велаятах – 10 июня нынешнего года. Президент обратился с просьбой к почетным старейшинам повсеместно дать старт началу косовицы.

Трудолюбивым хлеборобам-дайханам и всем труженикам села президент Туркменистана пожелал больших успехов в работе.

© TURKMENISTAN.RU, 2026
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2026 Turkmenistan.ru