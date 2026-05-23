Очередное заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Его открыл и провел заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

В заседании приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Киргизской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Главы правительств СНГ утвердили стратегию конгрессно-выставочной деятельности СНГ на период до 2030 года, утвердили концепцию цифровой трансформации отраслей горнометаллургического комплекса и план мероприятий по ее реализации. В СНГ утверждена концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников Содружества. Члены Совета глав правительств утвердили также Межгосударственную радионавигационную программу государств – участников СНГ на 2027–2030 годы.

В узком формате главы правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, обсудили отчет о реализации Межгосударственной программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года.

На встрече было принято решение об объявлении города Минска молодежной столицей СНГ в 2027 году и города Караганды – в 2028 году.

Решено, что следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в декабре 2026 года в Москве.

