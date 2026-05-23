Президент Туркменистана принял председателя правительства России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Встреча прошла в формате двустороннего диалога на полях заседания Совета глав правительств СНГ, состоявшегося в туркменской столице.

Собеседники отметили возросший потенциал торгово-экономического партнерства России и Туркменистана. В ходе диалога председатель правительства России подчеркнул, что ключевым направлением партнерства остается развитие торгово-экономических связей и наращивание взаимного товарооборота. По оценке Михаила Мишустина, у Москвы и Ашхабада имеется значительный резерв для углубления отраслевой кооперации, в первую очередь в сферах промышленности, энергетики и развития транспортной инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам транспорта и логистики. Обе страны обладают серьезными транзитными возможностями в Каспийском регионе и на евразийском пространстве, что открывает перспективы для создания новых логистических маршрутов. Собеседники также констатировали укрепление регионального взаимодействия, включая проработку совместных проектов с участием представителей малого и среднего предпринимательства. Стороны отметили эффективность межправительственного диалога: на уровне профильных ведомств обеспечивается своевременная реализация договоренностей, достигнутых лидерами двух государств.

В ходе беседы Михаил Мишустин поблагодарил президента Туркменистана за гостеприимство, оказанное российской делегации туркменской стороной. Председатель правительства РФ также передал президенту Сердару Бердымухамедову приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

