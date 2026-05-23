Делегация Туркменистана приняла участие в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ).

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце – штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошло заседание Совета МПА СНГ. В нем приняли участие главы и члены официальных делегаций парламентов стран Содружества. В ходе заседания состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в законотворческой сфере. Собравшиеся обсудили итоги работы МПА СНГ в 2025 году и другие темы повестки дня.

Открыла заседание председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Затем были заслушаны выступления руководителей парламентских делегаций государств – участников МПА СНГ.

Выступая на заседании, Дуньягозель Гулманова отметила, что нейтральный Туркменистан придает важное значение использованию инструментов парламентской дипломатии и обмену опытом между законодательными органами стран СНГ. Председатель Меджлиса Туркменистана проинформировала о планируемых к проведению в Туркменистане осенью текущего года масштабных мероприятиях, в том числе по линии МПА СНГ, и передала главам парламентских делегаций МПА приглашения принять в них участие.

Руководители парламентских делегаций выразили убежденность, что эффективное применение потенциала парламентской дипломатии будет способствовать реализации достигнутых договоренностей, стабильности и поступательному развитию государств – участников СНГ.

