Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана

20 мая 2026 года в ходе 82-го пленарного заседания 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята резолюция: «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития». Соавторами резолюции, которая была разработана по инициативе Туркменистана, выступили 47 государств.

В резолюции особо отмечены усилия правительства Туркменистана по институционализации диалога по вопросам нейтралитета, превентивной дипломатии и мира в соответствии с принципами и целями Устава ООН.

В качестве постоянно нейтрального государства Туркменистан намерен и далее продолжать реализацию практических шагов, направленных на создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, уважительного диалога как главного и определяющего условия, способного обеспечивать стабильность и устойчивое развитие в глобальном и региональном измерениях.

