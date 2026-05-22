Председатель Меджлиса Туркменистана встретилась с председателем Совета Федерации РФ в Санкт-Петербурге

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Диалог состоялся «на полях» мероприятий весенней сессии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Спикер Совета Федерации отметила, что Дуньягозель Гулманова впервые принимает личное участие в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ. «Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств. Ценим, что Туркменистан поддерживает работу ассамблеи. Это важная площадка для взаимодействия». По словам Валентины Матвиенко, туркменско-российское сотрудничество планомерно развивается в русле стратегического партнерства, тон и содержание двустороннего взаимодействия задают лидеры двух стран.

В ходе беседы глава Совета Федерации передала искренние и добрые пожелания Национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову. «Он всегда глубоко погружен в парламентскую повестку, поддерживает межпарламентское сотрудничество как важную составляющую межгосударственных отношений. Ценим его традиционное участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Дуньягозель Гулманова отметила, что двусторонние межпарламентские отношения последовательно развиваются. В ходе встречи были затронуты вопросы подготовки ряда международных мероприятий, в том числе по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

