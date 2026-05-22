Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Павлом Утюпиным.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества Туркменистана и Республики Беларусь в рамках Организации Объединенных Наций, была подчеркнута значимость эффективного взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.

Собеседники рассмотрели возможности расширения сотрудничества по культурно-гуманитарной линии, включая проведение конкретных мероприятий в текущем году.

