В туркменской столице состоялся форум парламентариев государств-членов ЕАГ

В Ашхабаде состоялся V форум парламентариев государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие прошло в рамках 44-го заседания ЕАГ.

В рамках форума прошло заседание рабочей группы по техническому содействию государств – членов ЕАГ. Были рассмотрены актуальные аспекты соответствующей деятельности стран-участниц Евразийской группы, определены приоритетные направления дальнейшей работы. Состоялся также обмен мнениями по вопросам в вышеназванной сфере, представляющим взаимный интерес.

Затем состоялось общее собрание участников Международной ассоциации учебно-методических центров государств – членов Евразийской группы. Особое внимание было уделено проводимой ЕАГ на международном уровне работе по снижению террористической угрозы, обеспечению прозрачности, надежности и безопасности национальных финансовых систем, а также мерам, реализуемым государствами региона по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В рамках культурной программы форума парламентарии и руководители делегаций посетили Национальный музей туркменского ковра, где ознакомились с историей, уникальными традициями и отличительными особенностями искусства ковроткачества нашего народа. Для гостей также была организована экскурсия в Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

