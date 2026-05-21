В МИД Туркменистана состоялась рабочая встреча с представителями агентств ООН Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела рабочую встречу с представителями агентств ООН в Туркменистане, в частности, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Участники встречи обменялись мнениями касательно возможностей проведения совместного мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей. На встрече констатирована всесторонняя забота государства о подрастающем поколении.