21.05.26 07:07

В МИД Туркменистана состоялась рабочая встреча с представителями агентств ООН

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела рабочую встречу с представителями агентств ООН в Туркменистане, в частности, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Участники встречи обменялись мнениями касательно возможностей проведения совместного мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей. На встрече констатирована всесторонняя забота государства о подрастающем поколении.

