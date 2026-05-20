Делегация Туркменистана приняла участие в работе сессии Всемирного форума по урбанизации

Делегация Туркменистана во главе с Дерягельды Оразовым – председателем Государственного комитета по строительству города Аркадага при президенте Туркменистана – приняла участие в 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации (WUF13), организованной ООН совместно с правительством Азербайджанской Республики.

В ходе своего выступления глава туркменской делегации ознакомил участников форума с передовым опытом Туркменистана в области современного градостроительства на примере города Аркадага, успешно сочетающего в себе концепции «умного», «зеленого» и безопасного города. Было подчеркнуто, что проект нового административного центра основан на детальном научном анализе экологических факторов и ориентирован на создание безбарьерной среды, развитие экологически чистого транспорта и формирование мощного медицинского кластера.

Накануне форума президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Дерягельды Оразова. Стороны обсудили повестку дня WUF13, а также ход строительства мечети в городе Физули, возводимой туркменской стороной в знак нерушимой дружбы и братства двух народов.

Участие в авторитетном международном смотре наглядно подтверждает приверженность нейтрального Туркменистана целям устойчивого развития и расширению многостороннего экологического и инновационного сотрудничества на благо глобального благополучия.

