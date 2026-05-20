Директор департамента ВТО принят в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором департамента по присоединению к Всемирной торговой организации Майкой Ошикава.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана со Всемирной торговой организацией, в частности дальнейшие шаги по присоединению страны к ВТО. Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального и международного торгово-экономического сотрудничества, совершенствования национальной нормативно-правовой базы, а также взаимодействия с международными организациями и профильными структурами. На встрече был подчеркнут последовательный характер сотрудничества Туркменистана с ВТО.

В рамках визита директора департамента по присоединению к Всемирной торговой организации в Ашхабад планируется встреча с представителями правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в ВТО.

