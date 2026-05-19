Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Днем Конституции и Государственного флага

Президент Сердар Бердымухамедов обратился к народу страны по случаю Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана, назвав их священными символами национальной государственности, сплоченности и верности гуманистическим идеалам.

Глава государства подчеркнул, что Основной Закон, утверждающий человека наивысшей ценностью общества, закрепил многовековые демократические традиции туркменского народа и составил прочную правовую основу политики постоянного нейтралитета, трижды признанного ООН. Сердар Бердымухамедов особо отметил, что, руководствуясь конституционными принципами миролюбия и добрососедства, страна последовательно расширяет конструктивный политический диалог с ООН, Европейским союзом, СНГ, ШОС, ОБСЕ и другими авторитетными международными структурами, закрепляя за собой статус территории всеобщего согласия и устойчивого прогресса.

Праздничные торжества, приуроченные к этой знаковой дате, 18 мая традиционно проходят у Монумента Конституции и у Главного флагштока Ашхабада, а также на центральных площадях города Аркадага, областных центров и в национальной туристической зоне «Аваза».

