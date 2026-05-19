Туркменистан принял участие в заседании Регионального планового совета ECO

36-е заседание Регионального планового совета Организации экономического сотрудничества (ECO) проходит в гибридном формате под председательством Исламской Республики Пакистан. Туркменистан принимает участие в работе форума, подтвердив приверженность принципам регионального партнерства и устойчивого развития.

Встреча собрала глав делегаций государств-членов организации для обсуждения хода реализации решений предыдущего заседания, а также утверждения рабочей программы и календаря мероприятий на 2026 год. В ходе своего выступления глава делегации Туркменистана озвучил ключевые позиции Туркменистана по развитию регионального сотрудничества. В числе приоритетов – углубление транспортно-логистической интеграции, продвижение энергетического диалога, расширение торгово-экономических связей и укрепление гуманитарных контактов.

В контексте экологической повестки делегация Туркменистана отметила важность диверсификации маршрутов энергоснабжения, обеспечения надёжной и устойчивой энергетической безопасности, а также внедрения современных энергоэффективных технологий и принципов «зелёного» развития. Туркменистан выразил поддержку работе над стратегическими целями экономического сотрудничества до 2035 года и подтвердил готовность к дальнейшему активному участию в деятельности ECO, конструктивному вкладу в реализацию совместных программ и инициатив, а также к укреплению роли и авторитета организации на международной арене.

