На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму свыше 13 миллионов 66 тысяч долларов США. Представители деловых кругов из Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана приобрели сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменгаз» и «Туркменхимия», а также очищенную дизельную фракцию (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, бизнесмены из Гонконга, Узбекистана, ОАЭ, Турции, Киргизии приобрели наборы постельного белья, жирные кислоты в остатках хлопкового масла, сухой экстракт солодкового корня, шелк-сырец и пряжу хлопчатобумажную. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили масло базовое, ткань суровую, очищенное хлопковое масло, муку пшеничную на сумму 118 миллионов 350 тысяч манатов.