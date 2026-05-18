Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению королевской семьи посетил с визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

В день визита национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Виндзорский замок Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где Гурбангулы Бердымухамедова встретили заместитель председателя организационного комитета Королевского конного шоу в Виндзоре Эдвард Беньон и представитель в сфере организации мероприятий в Виндзоре Сара Рутерфорд-Джонс.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III. Приветствуя национального лидера туркменского народа, король Соединенного Королевства подчеркнул, что искренне рад встрече. В продолжение беседы король Карл III констатировал, что туркменские ахалтекинские скакуны известны во всем мире, выразив надежду, что в международных конноспортивных мероприятиях, которые пройдут в Великобритании в следующем году, примут участие туркменские ахалтекинские скакуны. В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Карл III обменялись добрыми пожеланиями, адресовав туркменскому и британскому народам благополучия и процветания.

Затем национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов стал зрителем престижного конноспортивного выступления, развернувшегося на территории Виндзорского замка, после чего ознакомился с развернутой здесь выставкой, посвященной ахалтекинским скакунам.

Завершив визит в Великобританию, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты, Герой-Аркадаг отбыл на родину.

