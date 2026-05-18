Праздничное торжество в честь достижений конников и нерушимой туркменско-узбекской дружбы

В ашхабадском парке отдыха «Ташкент» прошли торжества в честь яркой победы туркменских наездников и коневодов в состязаниях по конному спорту и конкурсе красоты ахалтекинских коней «Жемчужина Востока», прошедших в городе Ташкенте.

Ахалтекинцы и их наездники, успешно выступившие в состязаниях по конному спорту, а также в конкурсе красоты «Жемчужина Востока», удостоились почетных титулов «Чемпион Азии» и «Чемпион мира», а также других наград. В их числе – скакун Довамат, принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана, победивший в скачках на дистанцию 1600 метров среди коней четырех лет и старше. Кроме того, принадлежащий этому же конному комплексу скакун Айгытлы стал абсолютным победителем конкурса красоты среди ахалтекинских коней. Их тренеры были удостоены главных призов президента Республики Узбекистан – легковых автомобилей, кубков и соответствующих сертификатов.

В парке развернулось праздничное музыкально-песенное торжество «Туркменско-узбекская дружба». Одновременно с торжествами, проходящими в туркменской столице, праздничные мероприятия развернулись и в парке «Ашхабад» города Ташкента.

