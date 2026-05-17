Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Великобританию
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Лондон по приглашению короля Великобритании Карла III и его супруги королевы Камиллы.
В Лондоне представительная туркменская делегация примет участие в Виндзорских международных конных играх, организуемых британской королевской семьей.
Основы партнерских отношений между Туркменистаном и Великобританией были заложены в 1992 году. При этом Лондон последовательно поддерживает резолюцию ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана, принятую на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1995 года, а также миролюбивый курс страны.
