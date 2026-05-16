В Минске прошел Международно-правовой форум СНГ

В штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске прошел второй Международно-правовой форум СНГ под девизом «Международно-правовой диалог в СНГ: традиции сотрудничества и ответ на вызовы времени».

Организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство иностранных дел Республики Беларусь и Исполнительный комитет СНГ. Форум объединил около 70 делегатов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также представителей международных организаций и ведущих научно-академических кругов. Туркменскую сторону на форуме представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев.

Открывая пленарное заседание, первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко подчеркнул важность события для оценки достигнутого уровня правового сотрудничества и выработки совместных ответов на современные вызовы. Он отметил, что за 35-летнюю историю Содружества сформирована универсальная договорно-правовая база, насчитывающая более 7 тысяч документов в различных сферах.

В рамках форума прошла работа тематических секций, посвященных новым отраслям международного права, праву региональной интеграции и совершенствованию механизмов разрешения споров. Туркменистан, обладающий признанным ООН статусом нейтралитета, вносит весомый вклад в укрепление правовой культуры и развитие равноправного диалога на международной арене.

