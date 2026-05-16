Туркменская культура представлена на международном фестивале в Пекине

В пекинском Университете международного бизнеса и экономики (UIBE) прошел Международный молодежный фестиваль мировых культур. При организационной поддержке Посольства Туркменистана в КНР туркменские студенты, обучающиеся в данном вузе, приняли активное участие в форуме, достойно представив национальную культуру и традиции на престижной международной площадке.

В рамках масштабного форума, объединившего представителей более ста государств, был развернут национальный павильон Туркменистана. Экспозиция, подготовленная туркменскими студентами, стала ярким воплощением политики «открытых дверей» и культурного диалога. Павильон посетили многочисленные иностранные дипломаты, представители общественных организаций и международное студенческое сообщество.

Особое внимание гостей фестиваля было сосредоточено на творческой части программы. Туркменские студенты, представляя богатое культурное наследие своего народа, подготовили яркие выступления. Кроме того, в павильоне была организована презентация достижений страны и блюд национальной кухни, что позволило гостям ближе познакомиться с туркменским гостеприимством.

Туркменские студенты приняли также участие и в прошедшем параллельно симпозиуме по высококачественному развитию высшего энергетического образования в рамках инициативы «Один пояс один путь» в конференц-зале Китайского нефтяного университета.

© TURKMENISTAN.RU, 2026