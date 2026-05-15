Завершен визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Республику Татарстан Российской Федерации

В рамках дружественного визита в Казань председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи в Казанском Кремле Рустам Минниханов выразил искреннюю признательность Гурбангулы Бердымухамедову за участие представительной туркменской делегации в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Было особо отмечено, что в этом году Туркменистан представил на ярмарке Kazan Halal Market один из самых масштабных стендов, а развернутая в рамках форума выставочная экспозиция страны наглядно демонстрирует мощный экономический и экспортный потенциал Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поздравил руководство Татарстана с тем, что в этом году Казань обрела статус культурной столицы исламского мира. Встреча подтвердила, что сотрудничество Туркменистана с Татарстаном является образцом эффективного межрегионального взаимодействия в рамках туркменско-российского диалога. Стороны выразили уверенность, что нынешний форум даст новый импульс совместным проектам в высокотехнологичных отраслях и культурно-гуманитарной сфере.

Во второй день визита раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили Международный конноспортивный комплекс «Казань». Они осмотрели специализированную экспозицию, на которой были представлены сельхозпродукция и продовольственные товары татарстанских предприятий. Гостя ознакомили с деятельностью конноспортивного комплекса «Казань». Здесь также состоялось показательные выступления жокеев, которые собрали сильнейших наездников из регионов России, включая Татарстан, а также из стран Организации исламского сотрудничества, в том числе из Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

После завершения программы визита председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отбыл на родину. В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая Гурбангулы Бердымухамедова проводили раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и представители официальных структур.

