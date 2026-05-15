В Ашхабаде прошло заседание Совета по железнодорожному транспорту стран – членов СНГ

В столице Туркменистана прошло 84-е международное заседание Совета по железнодорожному транспорту стран – членов СНГ.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил участникам заседания приветственное послание. Президент подчеркнул, что Туркменистан занимает активную позицию в вопросах развития транспортно-транзитных коридоров, в том числе на площадках ООН и других крупнейших международных организаций.

В рамках заседания, прошедшего при участии руководителей и представителей Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана и железнодорожных ведомств стран СНГ, акцент был сделан и на сопутствующих мероприятиях. В повестку дня очередного заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ были вынесены вопросы координации работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне, обеспечение технологической целостности международной железнодорожной сети, а также ее развитие в современных условиях.

