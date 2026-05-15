Спикер парламента Туркменистана побывала в Узбекистане с рабочим визитом

Спикер Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова приняла участие в прошедшем в Бухаре втором Азиатском женском форуме, организованном Олий Мажлисом Республики Узбекистан совместно с Фондом народонаселения ООН и организацией «ООН-женщины».

В ходе рабочего визита туркменская делегация приняла участие в форуме Диалога женщин Центральной Азии и Азербайджана «Женское лидерство в науке: актуальные вопросы, инновационные решения и научное сотрудничество». Председатель Меджлиса Туркменистана в своем выступлении рассказала о работе, проводимой в стране по постоянному совершенствованию соответствующей законодательной базы, направленной на активное вовлечение женщин в учебные программы, нацеленные на повышение их цифровой грамотности.

Дуньягозель Гулманова отметила, что в рамках председательства Туркменистана в СНГ и консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана планируется проведение в Туркменистане Международного женского диалога, международной конференции по демографии, а также заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ и пригласила участников заседания Женского диалога принять участие в этих международных форумах.

Кроме того, председатель Меджлиса Туркменистана в рамках своего рабочего визита в город Бухару встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. В ходе встречи отмечалось, что сотрудничество в области международного права играет важную роль в дальнейшем развитии широкомасштабных, равноправных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Стороны отметили важность обмена опытом в законодательной работе, активизации работы межпарламентских групп дружбы, поддержки инициатив друг друга на международных парламентских аренах, интенсификации связей между молодыми парламентариями и женщинами-парламентариями, а также проведения встреч и консультаций.

