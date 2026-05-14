Начался визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Республику Татарстан Российской Федерации

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань для участия в XVII международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани Гурбангулы Бердымухамедова», – сообщила пресс-служба главы Татарстана. Визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана проводится в целях дальнейшего развития стратегического сотрудничества Туркменистана с Россией. Помимо участия в форуме, в рамках поездки запланировано посещение высоким гостем выставки и конференции «Сотрудничество России и исламского мира EXPO», «Международный рынок недвижимости», международной торговой ярмарки «Kazan Halal Market», а также фестиваля «День благопристойной моды».

В первый день пребывания национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в столице Татарстана состоялся его телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темой разговора стало укрепление сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, собеседники обсудили тему актуального председательствования Туркменистана в Содружестве Независимых Государств и предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет в октябре в Туркменистане.

