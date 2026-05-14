Туркменский сухогруз совершил свой первый рейс через Каспий В Бакинском международном морском порту состоялась торжественная церемония встречи сухогруза «Gadamly» – первого судна такого класса, построенного в Туркменистане. Прибытие нового туркменского сухогруза в Азербайджан стало важным событием, символизирующим дальнейшее укрепление транспортно-логистического сотрудничества между двумя государствами и развитие грузоперевозок по маршрутам транскаспийского международного транспортного коридора. В церемонии встречи судна приняли участие представители транспортно-логистических структур Азербайджана и Туркменистана, руководители профильных ведомств, а также официальные лица двух стран. Участники церемонии выразили уверенность, что начало эксплуатации сухогруза «Gadamly» придаст дополнительный импульс развитию морских перевозок, укреплению партнерских связей и дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном.