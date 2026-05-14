В Ашхабаде прошла международная продовольственная выставка

В Торгово-промышленной палате Туркменистана завершила работу международная выставка «Agro Pack Turkmenistan – 2026». Свои достижения на полях смотра представили ведущие компании Турции, Китая, России, Узбекистана, Азербайджана, Греции и США.

Профильные предприятия, специализирующиеся в области АПК, упаковочной индустрии и технологического оборудования, презентовали инновационные разработки и современные сервисные решения. В тематических разделах экспозиции, посвященных различным сегментам пищевой индустрии, были широко представлены мощности перерабатывающих предприятий, а также достижения производителей кондитерских, мясных и молочных изделий.

Экологическая чистота и безупречное качество товаров отечественного производства произвели на посетителей смотра неизгладимое впечатление. В ходе состоявшихся презентаций стороны обменялись мнениями по внедрению инноваций в производство и привлечению капиталовложений. По оценкам экспертов и специалистов, прошедшая международная выставка стала эффективной площадкой не только для демонстрации достигнутых успехов, но и для налаживания новых партнерских контактов.

