Президент Туркменистана принял представителей Малайзии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Консультативного комитета по политическим вопросам при премьер-министре Малайзии Тан Шри Мохд Хассана Марикана, а также руководителя и главного исполнительного директора группы компаний «Petronas» Тан Шри Тенгку Мухаммада Тауфика и главного производственного директора, исполнительного вице-президента, главного исполнительного директора подразделения по разведке и добыче компании «Petronas» Мохд Джукриса бин Абдул Вахаба.

Как подчеркивалось в ходе встречи, развитие отношений с Малайзией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. Взаимодействие между двумя государствами неизменно строится на принципах обоюдного уважения и равноправия. Ключевым вектором туркменско-малайзийских отношений выступает торгово-экономическое партнёрство. Позитивный опыт в задействовании обоюдного потенциала сотрудничества в данном направлении накоплен с компанией «Petronas». Отметив, что в нынешнем году исполняется 30 лет двустороннего сотрудничества, президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на впечатляющих результатах совместной работы.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и представители Малайзии обменялись наилучшими пожеланиями, выразив уверенность в дальнейшем развитии эффективного партнерства в интересах благополучия дружественных народов двух стран.

