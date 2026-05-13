Подписан меморандум о сотрудничестве профсоюзов Туркменистана и Азербайджана В столице Азербайджана состоялась встреча делегаций профсоюзных организаций Туркменистана и Азербайджана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, укрепления партнерских связей и обмена опытом в сфере защиты социально-трудовых прав работников. По итогам встречи Национальный центр профсоюзов Туркменистана и Конфедерация профсоюзов Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании. От туркменской стороны документ подписала председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана Огулдженнет Бердилиева, от азербайджанской – председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Маммедов. Подписанный меморандум призван содействовать дальнейшему укреплению взаимодействия между профсоюзными структурами двух стран и реализации совместных инициатив.​​​​​​​​​​​​​​​​ © TURKMENISTAN.RU, 2026