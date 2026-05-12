Штангистка из Туркменистана второй год подряд победила на юниорском чемпионате мира

Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в египетской Исмаилии принес Туркменистану громкую победу: студентка второго курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта Анамджан Рустамова завоевала две золотые медали и звание чемпионки мира в весовой категории до 86 килограммов, опередив по сумме двоеборья 10 спортсменок. Ее результат в двоеборье – 257 кг (110 + 147).

Примечательно, что в 2024 году на юниорском чемпионате мира туркменская спортсменка, выступая в весовой категории до 81 кг, удостоилась только одной бронзовой медали в рывке (103 кг). В прошлом году на мировом первенстве среди юниоров в Лиме (Перу) она в весе до 87 кг впервые поднялась на высшую ступень пьедестала. И вот теперь выиграла два «золота» – в толчке и сумме двоеборья, преподнеся себе подарок к исполнившемуся 8 мая 20-летию.

Анамджан Рустамова тренируется под руководством главного тренера женской сборной Туркменистана Меретгулы Cахетмырадова. Туркменистан на юниорском первенстве мира – 2026 представляли девять спортсменов – пять девушек и четверо юношей. Помимо Анамджан Рустамовой серебряную медаль в толчке и бронзовую в двоеборье в весовой категории до 79 кг завоевал 17-летний ученик 12-го класса столичной средней спортивной школы «Олимп» Дидарбек Джумабаев.

