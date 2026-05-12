На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 17 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок на общую сумму более 11 миллионов 375 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии приобрели масло базовое (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, покупателям из Турции, ОАЭ, Швейцарии были реализованы ткань-полуфабрикат миткаль, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, мука пшеничная, отходы текстильные, портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели масло базовое, отходы текстильные, хлопок-волокно, полипропиленовую пленку, металлизированную полипропиленовую пленку на общую сумму свыше 145 миллионов 420 тысяч манатов.

