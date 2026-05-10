Акция «Бессмертный полк» прошла в Ашхабаде

Акция «Бессмертный полк» прошла на территории Совместной туркменско-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. В ней приняли участие более 1,2 тысячи учащихся, педагогов, ветеранов и других гостей. Перед ее началом школьники прочитали стихи о войне.

«По сложившейся доброй традиции мы встанем в ряды бессмертного полка, чтобы пройти с портретами героев из числа наших близких и сказать: «Мы помним, мы гордимся». Именно вам, дорогие ребята, особенно важно хранить память о подвиге ваших прадедушек и прабабушек. Ведь каждая фотография у вас в руках – это живая история семьи и страны, это олицетворение летописи Победы», – сказал на открытии акции посол России в Туркменистане Иван Волынкин.

«Их подвиг бессмертен и продолжит жить в ваших сердцах. Будьте достойными наследниками Победы. Пусть память о ней делает вас сильнее, сплоченнее и мудрее», – выразил пожелание дипломат.

Акция на территории Совместной туркменско-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде проводится с 2015 года.

